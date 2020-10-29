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Вирусолог рассказал о выходе заболеваемости COVID-19 на плато в России

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Распространение коронавируса в России уже могло выйти на плато или достигнет его в ближайшее время. Об этом в четверг, 29 октября, заявил ТАСС профессор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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«Если вы посмотрите на кривую [заболеваемости], то вы увидите, что она уже недели две, не меньше, колеблется между 16 с чем-то и 17 с чем-то [тыс. заразившихся в сутки]. Это значит, что мы уже близко к плато. Может быть, уже на самом плато», ― сказал он агентству.

Также Альтштейн прокомментировал данные оперштаба, согласно которым в России за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса, отметив, что подъем заболеваемости остается умеренным.

Накануне директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев допустил, что Россия уже вышла на плато по коронавирусу. Однако возможная стабильность достаточно хрупкая, подчеркнул специалист.

Ранее, 24 октября, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — начале весны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 27 301 летальный исход, выздоровел 1 186 041 человек.

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