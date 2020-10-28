Вирусолог заявил о возможном выходе России на плато по коронавирусу

Россия уже могла выйти на плато по коронавирусу, однако возможная стабильность достаточно хрупкая, заявил 28 октября, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Во всех регионах ситуация разная. Где-то, по крайней мере, мы можем на это (выход на плато. — Ред.) надеяться. Но опыт показывает, что ситуация может продолжить ухудшаться. То есть не исключено, что это плато, но полной уверенности сейчас быть не может», — сказал он «РИА Новости».

Сохранение суточного прироста случаев COVID-19 на одном уровне, по его словам, достигнуто «только благодаря тем мероприятиям, которые проводятся». При ослаблении этих мер возможен дальнейший рост заболеваемости, добавил специалист.

«Поэтому, скорее всего, при поддержании текущего уровня мероприятий ситуация действительно в ближайшее время стабилизируется. Но это стабильность достаточно хрупкая», — отметил эксперт.

Накануне в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление службы также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

24 октября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — начале весны.

Всего с начала распространения коронавируса в России было выявлено 1 563 976 случаев заболевания COVID-19, скончались 26 935 человек, вылечился — 1 171 301.

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