В России за сутки выявили 17 717 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировали 17 717 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 366 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 740 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (4906), Санкт-Петербурге (758) и Московской области (514).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, выздоровел 1 186 041 человек.

Ранее в октябре на фоне роста новых случаев COVID-19 Роспотребнадзор предписал по всей России носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

По словам главы ведомства Анны Поповой, среди заболевших COVID-19 85% не соблюдали требования безопасности, в частности, не использовали средства индивидуальной защиты и не мыли руки.

Ранее в октябре замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — начале весны.

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