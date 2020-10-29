Пульмонолог рассказал о двух вариантах течения COVID-19

Главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов в четверг, 29 октября, заявил, что существуют два варианта течения новой коронавирусной инфекции.

В первом случае, по его словам, человек с подтвержденным COVID-19 выздоравливает путем естественного ответа иммунной системы. Таких пациентов порядка 80%.

«И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной всё равно выздоровеет», — цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что именно поэтому создается много препаратов от коронавируса.

Однако у остальных 20% пациентов с коронавирусом иммунная система начинает работать против самого организма. Именно из-за этого и возникают тяжелые формы COVID-19.

«У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма... Это приводит к прогрессирующему поражению легких», — добавил Аверьянов.

27 октября эпидемиолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор медицинских наук Арег Тотолян заявил, что для формирования популяционного иммунитета в стране и победы над эпидемией коронавируса иммунная прослойка должна составлять 60–70%. По его словам, уровень популяционного иммунитета напрямую зависит от числа переболевших, а чтобы у больного сформировался иммунитет к болезни, требуется порядка 1,5 месяца.

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что человеческий организм сохраняет память об антителах и при встрече с COVID-19 начинает их выработку.

По состоянию на 28 октября в России выявлен 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.