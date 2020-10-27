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Попова заявила об умении организма сохранять память об антителах к COVID-19

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Человеческий организм сохраняет память об антителах и при встрече с COVID-19 начинает их выработку. Об этом 27 октября, выступая на форуме «Здоровое общество», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Организм сохраняет память, но не тот очень большой уровень иммунитета, который есть. Так происходит при всех инфекциях», — сказала она.

При этом пугаться того, что у человека антитела, не стоит, поскольку на данный момент нет исследований, показывающих способность потерять иммунитет и заболеть повторно. Кроме того, имеющиеся сейчас тест-системы определяют высокий уровень антител.

«Сейчас задача стоит другая, мы ее поставили перед нашими учеными, они уже близки к регистрации таких тест-систем, которые будут определять антитела на более низких уровнях», — отметила она.

Ранее в среду Попова заявила, что необходимость носить медицинские маски отпадет, когда люди будут защищены вакциной от коронавируса.

Отвечая на вопрос, приведет ли ситуация с коронавирусом к тому, что защитные маски придется носить всегда, Попова сказала, что такое вряд ли произойдет и будут найдены другие способы обезопасить себя.

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