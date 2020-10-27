Попова заявила об умении организма сохранять память об антителах к COVID-19

Человеческий организм сохраняет память об антителах и при встрече с COVID-19 начинает их выработку. Об этом 27 октября, выступая на форуме «Здоровое общество», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Организм сохраняет память, но не тот очень большой уровень иммунитета, который есть. Так происходит при всех инфекциях», — сказала она.

При этом пугаться того, что у человека антитела, не стоит, поскольку на данный момент нет исследований, показывающих способность потерять иммунитет и заболеть повторно. Кроме того, имеющиеся сейчас тест-системы определяют высокий уровень антител.

«Сейчас задача стоит другая, мы ее поставили перед нашими учеными, они уже близки к регистрации таких тест-систем, которые будут определять антитела на более низких уровнях», — отметила она.

Ранее в среду Попова заявила, что необходимость носить медицинские маски отпадет, когда люди будут защищены вакциной от коронавируса.

Отвечая на вопрос, приведет ли ситуация с коронавирусом к тому, что защитные маски придется носить всегда, Попова сказала, что такое вряд ли произойдет и будут найдены другие способы обезопасить себя.