Эксперт рассказал о формировании иммунитета к COVID-19 у россиян

У россиян происходит формирование популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил во вторник, 27 октября, эпидемиолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор медицинских наук Арег Тотолян.

«Уровень популяционного иммунитета напрямую зависит от числа переболевших. Чтобы у переболевшего сформировался иммунитет, нужно 1–1,5 месяца. Для формирования популяционного иммунитета необходимо еще больше времени, так как иммунная прослойка должна составлять 60–70%, чтобы не было эпидемии, и 90% – чтобы не было повышенной заболеваемости», — цитирует Тотоляна Telegram-канал Стопкоронавирус.рф.

Врач отметил, что в июне-июле уровень популяционного иммунитета выше 20% зарегистрировали в семи регионах России. В этот список вошли Республика Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области.

«В 10 из 20 регионов в сентябре мы зафиксировали рост иммунной прослойки в 1,5–2 раза. Еще в шести исследование пока продолжается», — добавил Тотолян.

Он подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы все соблюдали полный комплекс мер безопасности, носили маски, соблюдали дистанцию, обрабатывали руки.

«Вопрос о необходимости режима ограничений должен решаться в каждом регионе индивидуально с позиции разумной целесообразности, чтобы ущерб от карантинных мероприятий не превысил ущерб от самой инфекции», — сказал Тотолян.

Он отметил, что каждый год делать прививку от коронавируса не придется, так как SARS CoV-2 не обладает такой высокой изменчивостью, как грипп.

Ранее в этот день в России началось производство вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Препарат разработал центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Добровольцы с хроническими заболеваниями смогут поучаствовать в пострегистрационных испытаниях российской вакцины «ЭпиВакКорона».