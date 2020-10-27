Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами в Жестяной Горке
Общество
В России началось производство вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона»
Мир
Лукашенко призвал вузы отчислить протестующих студентов
Культура
Путин потребовал изменить подход к подбору строителей на объектах культурного наследия
Общество
Фронтмен группы «Би-2» сообщил о выявлении у него коронавируса
Сюжет:

Эксперт рассказал о формировании иммунитета к COVID-19 у россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У россиян происходит формирование популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил во вторник, 27 октября, эпидемиолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор медицинских наук Арег Тотолян.

«В 10–15% случаев у тяжело переболевших COVID антитела пропадают»
Директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург — о непонятных реакциях на вирус, вакцине и ее применении при иммунодефиците

«Уровень популяционного иммунитета напрямую зависит от числа переболевших. Чтобы у переболевшего сформировался иммунитет, нужно 1–1,5 месяца. Для формирования популяционного иммунитета необходимо еще больше времени, так как иммунная прослойка должна составлять 60–70%, чтобы не было эпидемии, и 90% – чтобы не было повышенной заболеваемости», — цитирует Тотоляна Telegram-канал Стопкоронавирус.рф.

Врач отметил, что в июне-июле уровень популяционного иммунитета выше 20% зарегистрировали в семи регионах России. В этот список вошли Республика Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области.

«В 10 из 20 регионов в сентябре мы зафиксировали рост иммунной прослойки в 1,5–2 раза. Еще в шести исследование пока продолжается», — добавил Тотолян.

Он подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы все соблюдали полный комплекс мер безопасности, носили маски, соблюдали дистанцию, обрабатывали руки.

«Вопрос о необходимости режима ограничений должен решаться в каждом регионе индивидуально с позиции разумной целесообразности, чтобы ущерб от карантинных мероприятий не превысил ущерб от самой инфекции», — сказал Тотолян.

Он отметил, что каждый год делать прививку от коронавируса не придется, так как SARS CoV-2 не обладает такой высокой изменчивостью, как грипп.

Ранее в этот день в России началось производство вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Препарат разработал центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Добровольцы с хроническими заболеваниями смогут поучаствовать в пострегистрационных испытаниях российской вакцины «ЭпиВакКорона».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020