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На Украине за сутки выявили свыше 7 тыс. новых случаев коронавируса

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На Украине за минувшие сутки зарегистрировали 7342 заболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, опубликованные в четверг, 29 октября.

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Наибольшее число новых пациентов с коронавирусом зафиксировано в Киеве (577), Харьковской области (575) и Хмельницкой области (478). При этом за прошедшие 24 часа 113 человек скончались, а 2990 ― выздоровели.

За все время распространения коронавируса в стране было выявлено 370 417 случаев COVID-19, вылечились 151 632 пациента. Зарегистрировано 6868 летальных исходов.

Накануне правительство Украины продлило до 31 декабря режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране на фоне распространения коронавируса.

18 октября стало известно, что Украина не станет покупать российскую вакцину от коронавируса, об этом заявляло посольство США в Киеве. Оппозиционные украинские политики предположили, что, как бы то ни было, Киев в итоге закупит российскую вакцину, но под видом западной.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 29 октября, на планете зарегистрировано свыше 44,7 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 32,7 млн.

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