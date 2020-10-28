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Кабмин Украины продлил режим ЧС из-за коронавируса до конца года

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Правительство Украины продлило до 31 декабря режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране на фоне распространения коронавируса. Об этом в среду, 28 октября, сообщает украинский «24 канал».

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Отмечается, что кабмин внес соответствующие правки в распоряжение от 25 марта «О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации», передвинув дату его окончания на конец 2020 года.

20 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что тотальный карантин по коронавирусной инфекции будет введен на Украине при условии достижения в стране «третьего уровня» пандемии.

По словам главы ведомства, данный уровень подразумевает выявление 11–15 тыс. случаев коронавируса в стране за сутки и заполненность коечного фонда Украины больными COVID-19 на 85% и более.

18 октября стало известно, что Украина не станет покупать российскую вакцину от коронавируса, об этом заявляло посольство США в Киеве. Оппозиционные украинские политики предположили, что, как бы то ни было, Киев в итоге закупит российскую вакцину, но под видом западной.

В конце августа украинское правительство продлило режим ЧС в стране до 31 октября.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 28 октября, на планете зарегистрировано свыше 44,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 32,5 млн.

На Украине выявлено 363 тыс. случаев коронавируса, при этом 6,7 тыс. пациентов скончались, а еще 148,6 тыс. ― выздоровели.

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