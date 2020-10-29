Четыре мощных взрыва прогремели в Степанакерте

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) с утра непрерывно работает сирена, в городе прогремело не менее четырех мощных взрывов. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

Минувшей ночью в городе были слышны звуки трех взрывов, добавил он.

Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян также сообщил об ожесточенных боях неподалеку от четырех сел Аскеранского района республики.

«Армия обороны (Нагорного Карабаха. — Ред.) ведет особенно ожесточенные бои близ сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского район. Противник несет большие потери», — написал он в своем Facebook.

Армия обороны НКР в своем аккаунте в Facebook сообщила о нанесенных в четверг ВС Азербайджана ракетных ударах по городам Степанакерт и Шуши. Отмечается, что противник использовал для обстрелов реактивные системы залпового огня «Смерч».

Ранее в этот день пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделения противоракетной обороны армии НКР сбили турецкий беспилотник.

Баку, в свою очередь, накануне обвинил Ереван в нанесении ударов из РСЗО «Смерч» по мирным объектам в городе Барда. Погибли 20 человек, еще 60 пострадали.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

9 октября в Москве стороны договорились о перемирии, которое было сорвано. Затем были достигнуты еще два соглашения о режиме прекращения огня — последнее вступило в силу 26 октября после переговоров в США. Оно также не соблюдается сторонами конфликта.