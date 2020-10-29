Степанакерт подвергся ракетным ударам

Не менее пяти ракетных ударов нанесено по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в ночь на 29 октября, сообщил официальный инфоцентр НКР.

«По предварительным данным, за последние несколько минут по Степанакерту было нанесено пять ракетных ударов», — говорится в опубликованном в Telegram сообщении.

В городе включены сирены воздушной тревоги. Данные о пострадавших пока не поступали.

28 октября в инфоцентре НКР заявили, что азербайджанские войска нанесли по Степанакерту удар из РСЗО «Смерч» и обстреляли роддом в столице, а также школу и церковь в Шуши. Советник президента НКР Давид Бабаян рассказал «Известиям», что всего по Степанакерту было нанесено два удара — утром и после обеда.

Уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян сообщил, что после утреннего обстрела в Шуши погиб как минимум один человек, десятки пострадали.

В свою очередь, Азербайджан сообщил, что ВС Армении нанесли удар из РСЗО «Смерч» по мирным объектам в городе Барда. Погибли 20 человек, еще 60 пострадали.

26 октября в Карабахе вступило в силу третье перемирие между Арменией и Ереваном, однако бои продолжаются, а стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах.