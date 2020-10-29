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Минобороны Армении заявило об уничтожении турецкого беспилотника в НКР

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Подразделения противоракетной обороны армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбили турецкий беспилотник. Об этом в четверг, 29 октября, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

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«Подразделения ПВО Арцаха (армянское название НКР ― Ред.) уничтожили очередной турецкий ударный беспилотник «Байрактар», ― написала она в своем Telegram-канале.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку опровергали это.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявлял о наемниках с Ближнего Востока, которые воюют за Армению.

9 октября в Москве стороны договорились о перемирии, которое было сорвано. Затем были достигнуты еще два соглашения о режиме прекращения огня — последнее вступило в силу 26 октября после переговоров в США. Оно также не соблюдается сторонами конфликта.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Тогда автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, но Баку считает регион своей территорией.

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