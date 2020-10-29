Владелицей попавшего в ДТП в Петербурге Rolls-Royce оказалась дочь бизнесмена
За рулем Rolls-Royce, попавшего 28 октября в ДТП в Санкт-Петербурге, предположительно, находилась дочь известного бизнесмена Геннадия Петрова, сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла на улице Вязовой. На опубликованных в Сети кадрах видно, что иномарка врезалась на высокой скорости в поворачивавший на другую улицу автомобиль.
Как отмечает телеканал, водитель совершавшего маневр автомобиля перестраивался на другую полосу против правил. В ДТП никто не пострадал.
19 октября сообщалось, что под Новосибирском иномарка сбила пешеходов после столкновения с грузовиком. Один человек погиб, еще трое пострадали.