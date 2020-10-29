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Момент ДТП с Rolls-Royce в Петербурге попал на видео

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Автомобиль Rolls-Royce протаранил другую иномарку в Санкт-Петербурге 28 октября, сообщает РЕН ТВ. Момент аварии попал на видео.

Инцидент произошел на лице Вязовой.

На кадрах видно, как Rolls-Royce на большой скорости врезается в бок другого автомобиля, который притормозил, собираясь повернуть на другую улицу.

Есть ли в результате этой аварии пострадавшие, пока неизвестно.

27 октября сообщалось, что в Ленинградской области легковой автомобиль Mercedes сбил на переходе мужчину. От полученных травм пешеход скончался. Правоохранители начали проверку.

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