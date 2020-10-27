Mercedes насмерть сбил мужчину в Тосненском районе Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области легковой автомобиль Mercedes сбил на переходе мужчину. От полученных травм пешеход скончался, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Авария произошла во вторник, 27 октября, около 7:15 на 103-м км автодороги Санкт-Петербург — Южное полукольцо, в поселке Стеклянный. Иномарка под управлением 56-летнего водителя наехала на мужчину, который находился в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, отмечает телеканал «78».

В результате столкновения пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте. Его личность устанавливается, на вид мужчине около 50 лет.

По факту произошедшего организована проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

12 октября сообщалось об аварии на юго-востоке Санкт-Петербурга. В результате ЧП погибла одна женщина-пешеход и пострадали три человека, которые находились в машинах. Подробнее — в сюжете.