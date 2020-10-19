Под Новосибирском иномарка сбила пешеходов после столкновения с грузовиком

В Новосибирском районе иномарка врезалась в грузовик, после чего сбила девочку-подростка и женщину, которые стояли на противоположной от ДТП обочине дороги. Один из пешеходов погиб, еще трое человек пострадали, сообщает ГУ МВД по региону.

Авария произошла около часа ночи 19 октября на 1433-м км трассы Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении поселка Коченево. По предварительным данным, 44-летний водитель Nissan Tino решил обогнать идущий впереди грузовик Scania под управлением 53-летнего водителя, но врезался в него.

От удара легковушка вылетела на обочину и сбила 15-летнюю девочку и 43-летнюю женщину. Подростка госпитализировали с различными травмами, женщина скончалась на месте. Также пострадали водитель Nissan и его 39-летний пассажир.

Пользователи соцсетей, комментарии которых приводит VN.ru, отмечают, что грузовик в момент ДТП поворачивал налево через сплошную, и легковушка шла по встречке также при наличии сплошной. Раньше в этом месте действительно был поворот налево, но потом его запретили.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

18 октября три человека стали жертвами ДТП с иномаркой и «Газелью» в Челябинской области. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Hyundai ix35 при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу.