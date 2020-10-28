Порядка 650 уголовных дел возбуждено в Белоруссии из-за протестов

В Белоруссии возбуждено 657 уголовных дел по фактам беспорядков во время протестов, сообщил 28 октября генеральный прокурор республики Андрей Швед.

По его словам, 70 дел уже переданы на рассмотрение в суд. Швед отметил, что на начало октября в стране возбудили 400 уголовных дел, но к концу месяца их число заметно возросло.

«На начало октября по фактам массовых беспорядков, насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц было возбуждено около 400 уголовных дел…На сегодня речь идет о 657 уголовных делах», - рассказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Генпрокурор добавил, что по некоторых преступлениям, совершенным во время протестов, рассматривается вопрос их переквалификации под статью о терроризме.

Так, 28 октября стало известно, что в КГБ Белоруссии квалифицировали поджог здания ГАИ в Мозыре как акт терроризма. Инцидент произошел в ночь на среду. В результате пожара в кабинете, где размещается добровольная народная дружина, были повреждены стены, пол, офисная техника. С наружной стороны здания на стене написали: «Возмездие!».

Ранее нлава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что диверсии, теракты и нападения на силовиков должны быть остановлены всем арсеналом средств. Также было названо условие применения оружия против митингующих.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, несогласных с результатами выборов президента. Акции зачастую перерастают в стычки с силовиками.