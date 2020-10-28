КГБ Белоруссии назвал терактом поджог здания ГАИ в Мозыре

В КГБ Белоруссии квалифицировали поджог здания ГАИ в Мозыре как акт терроризма. Об этом в среду, 28 октября, сообщил журналистам начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

«Данные действия квалифицированы по ч.1 ст. 289 Уголовного кодекса — акт терроризма. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области», — цитирует Бычека БелТА.

Примерно в 03:30 в Мозыре неизвестный подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил окно на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Случился пожар, который локализовали в одной служебной комнате. Никто не пострадал.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия через минуту после того, как в Мозырский РОВД поступило сообщение от местного жителя, который рассказал о случившемся. Оперативник уголовного розыска попытался ликвидировать возгорание автомобильным огнетушителем, но в итоге огонь потушили пожарные. Никто из сотрудников милиции не пострадал.

В результате пожара в кабинете, где размещается добровольная народная дружина, повреждены стены, пол, подоконник и офисная техника. С наружной стороны здания на стене под разбитым окном краской написали: «Возмездие!».

Сейчас КГБ Белоруссии с другими сотрудниками правоохранительных органов занимаются расследованием инцидента и розыском виновника.

Ранее в этот день в Белоруссии назвали условие применения оружия против митингующих. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что диверсии, теракты и нападения на силовиков должны быть остановлены всем арсеналом средств.

27 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил протестующих в террористических действиях. Он отметил, что протестующие пересекли красную черту по многим направлениям.