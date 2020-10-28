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В Белоруссии назвали условие применения оружия против митингующих

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Силовики могут применять оружие при диверсии или теракте в связи с протестами в стране. Об этом в среду, 28 октября, заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.

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Он отметил, что диверсии, теракты и нападения на силовиков должны быть остановлены всем арсеналом средств.

«Боевое оружие прежде всего применимо при пресечении действий преступников, когда все остальные методы уже иссякли. И ничего страшного в этом заявлении нет», — сказал Караев в интервью политологу Александру Сосновскому, которое опубликовал в своем Telegram-канале Белорусский союз журналистов.

Министр внутренних дел подчеркнул, что речи о применении оружия против мирных протестующих не идет.

«Человек совершает диверсию или террористический акт, нападает на сотрудника милиции, оказывает ему не просто сопротивление, а применяет насилие. Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом у сотрудника милиции — от физической силы до боевого оружия», — уточнил Караев.

Он также сообщил, что примерно около 1 тыс. иностранных инструкторов пытались въехать на территорию Белоруссии, чтобы участвовать в подготовке беспорядков в стране.

Ранее, 27 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стачки рабочих на заводах финансируются из-за рубежа — в частности, средства поступают из Литвы и Польши.

С 9 августа в республике продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, несогласных с результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская поставила президенту ультиматум — покинуть пост до 25 октября, иначе на следующий день в республике начнется общенациональная забастовка.

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