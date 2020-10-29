Венский вал: Рублев и Медведев успешно начали турнир в Австрии

Представители России в первой десятке мужского теннисного рейтинга Даниил Медведев и Андрей Рублев уверенно начали турнир ATP-500 в Вене, который собрал в этом году солидный состав участников. Рублев продолжил победную серию после титула в Санкт-Петербурге, разгромив словака Норберта Гомбоша со счетом 6:3, 6:2. Медведев без особых приключений разобрался с представителем Тайваня Джейсоном Джангом — 6:3, 6:1. К сожалению, еще один игрок из «большой русской тройки», Карен Хачанов, так и не смог прийти в себя после скандала в Антверпене, уступив в двух сетах болгарину Григору Димитрову — 6:7, 3:6.

Проблемы Хачанова

Справедливости ради надо отметить, что Хачанову в первом раунде достался куда более сильный соперник, чем другим россиянам. Но нынешний сезон Карену всё равно лучше забыть как страшный сон. За весь год ему ни разу не удалось пройти дальше четвертьфинала. Ближе всего к преодолению этого психологического рубежа он был на прошлой неделе в бельгийском Антверпене, но в матче против британца Дэна Эванса стал жертвой судьи на вышке — Адиля Нура из Египта. В отсутствие системы Hawk-Eye египтянин несколько раз пропускал серьезные ошибки лайнсменов.

Когда Карен при попустительстве судьи упустил матчбол во втором сете и проиграл тай-брейк, то сорвался. Он ударил ногой по рекламному щиту, стукнул ракеткой по судейской вышке, накричал на арбитра и самовольно покинул корт. К счастью, рефери не стал вызывать супервайзера и останавливать поединок, но концентрацию Хачанов потерял и Эвансу проиграл. Через несколько дней в Вене россиянину снова пришлось играть тай-брейк, и было очевидно, что психологически Карен так и не восстановился. Впрочем, в нынешней форме от него вряд ли стоило ждать подвигов на очень серьезном турнире в Вене.

— У Карена не заладился 2019 год, да и 2020-й он вряд ли сможет занести себе в актив, — сказал «Известиям» победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков. — Хачанову не хватает уверенности в своих силах. Вспомните, как он провел 2018 год, когда победил Надаля на US Open и выиграл у Джоковича в финале «Мастерса» в Париже. Казалось, после тех успехов он закрепится в топ-10 и будет бороться за победы в турнирах «Большого шлема». Не получилось. Но я бы не стал списывать его со счетов. Будем надеяться, что Карен еще проявит себя. Всё-таки этот год странный во всех отношениях.

Нехватка соревнований на харде из-за пандемии привела к тому, что не самый примечательный турнир в Вене в октябре собрал суперсостав. Из первой восьмерки не приехали только травмированные Федерер с Надалем да Александр Зверев, который только что выиграл в Кельне два турнира подряд и оказался вовлечен в скандал брошенной беременной подругой. Первая ракетка мира Новак Джокович вообще заявил, что нынешние рейтинговые правила делают для него выступление в столице Австрии более привлекательным, чем поездка на «Мастерс» в Париж.

Перспективы Рублева

Собственно, венские и парижские соревнования — это всё, что осталось от нынешнего сезона в ATP-туре. Дальше будет только итоговый чемпионат в Лондоне, на котором с 15 до 22 ноября соберется сильнейшая восьмерка теннисистов. Практически наверняка туда отправятся шестая ракетка мира Медведев и восьмая — Рублев. Вопрос, на что они смогут претендовать в элитной компании. Хотя перспективы Андрея во всех оставшихся турнирах оцениваются высоко. Он, безусловно, является одним из открытий нынешнего сезона. В Вене 23-летний россиянин практически «не заметил» совсем не слабого Норберта Гомбоша, одержав 35-ю победу в сезоне.

Больше побед и титулов в нынешнем году только у великолепного Новака Джоковича, а по проценту выигранных матчей Рублев — третий в мире после серба и Рафаэля Надаля. В общем, если бы не пандемия, текущий рейтинг Андрея был бы гораздо выше. В Вене во втором круге наш теннисист сыграет против еще одной восходящей звезды — 19-летнего итальянца Янника Синнера, который на US Open пять сетов бился с Кареном Хачановым. Рублев, имеющий на два дня больше отдыха, конечно, фаворит, но и Синнер — совсем не подарок. Впрочем, в Вене проходных матчей больше не будет в любом случае. Потенциальный соперник Рублева по четвертьфиналу — третья ракетка мира австриец Доминик Тим.

— Синнер — очень талантливый игрок, с большим потенциалом, который еще способен прибавлять во многих компонентах. В технике, позиции на корте, — рассказал «Известиям» заслуженный тренер России Борис Собкин. —У него есть серьезный резерв. И если Риккардо Пьятти (тренер Синнера. — «Известия») удастся его задействовать, то этот парень будет очень высоко в рейтинге. Самое главное, у него голова на месте. Это опасный соперник для Рублева, даже несмотря на блестящую форму Андрея.

После провала на турнире в Санкт-Петербурге немного реабилитировался Даниил Медведев. Правда, в первом круге в Австрии ему попался один из наиболее слабых игроков основной сетки — 127-я ракетка мира Джейсон Джанг, пробившийся в главный турнир как лаки-лузер. Уровень соперников, конечно, был несопоставим, за первые два гейма тайванец вообще не сумел взять ни единого розыгрыша. Подобие борьбы завязалось только во второй половине первого сета, а вторую партию Даниил вообще взял под ноль, с отличным настроением выйдя во второй круг, где ему предстоит битва с Вашеком Поспишилом. 30-летний канадец две недели назад был разгромлен Рублевым в Петербурге, но нынешняя форма Медведева не располагает к оптимистичным прогнозам.