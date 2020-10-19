Курс Рублева: теннисист сохранил трофей St.Petersburg Open в России

Андрей Рублев снова доказал, что является самым успешным российским теннисистом нынешнего сезона и одним из лучших игроков мира. После пяти выигранных матчей в Санкт-Петербурге на счету у 22-летнего москвича — 34 победы за год. Больше только у первой ракетки мира Новака Джоковича. В финале St.Petersburg Open Рублев уверенно разобрался с хорватом Борной Чоричем — 7:6, 6:4. В новой версии рейтинга АТР Андрей поднимется с десятого на восьмое место, что делает его реальным кандидатом на участие в итоговом турнире, который с 15 по 22 ноября соберет в Лондоне главных звезд мужского тенниса.

Красивые победы

Рублев на турнире в Петербурге остался последним из россиян к полуфиналу. Прошлогодний победитель Даниил Медведев сложил чемпионские полномочия уже во втором круге, а Карен Хачанов дотянул до четвертьфинала. Андрей тоже прошел сетку не без приключений, дважды уступив своим соперникам первые сеты. Но в целом самый молодой представитель «русской тройки» смотрелся на St.Petersburg Open стабильнее всех соотечественников, что в итоге отразилось и на результате. Правда, в финал Рублев попал с небольшим скандалом. Денис Шаповалов, сын российских эмигрантов из Канады, обвинил публику в нечестной помощи местному игроку. Однако это были скорее эмоции на фоне отличной игры россиянина.

Рублев выходил на финал фаворитом, хотя Чорич выступал в титульном поединке на турнире в Санкт-Петербурге год назад, и его стилю очень подходят здешние корты. В 2019-м Бона уступил Даниилу Медведеву, а сейчас — Андрею Рублеву, но упрекнуть его не в чем. Слишком хорошую форму демонстрировали его соперники. Сейчас хорват практически не ошибался, и Андрей так и не подобрал ключ к его подаче. В первом сете только чудо спасло Рублева на тай-брейке. Андрей проигрывал со счетом 2:5, но затем на Чорича накатило внезапное затмение, и Рублев выиграл пять розыгрышей подряд.

Во второй партии ключевым стал пятый гейм, когда при счете 2:2 хорват вдруг задергался и отдал свою подачу. Не то чтобы Андрей в этот момент выдал феноменальную игру, скорее провалился его соперник. После этого матч вернулся на прежние рельсы. Теннисисты уверенно брали свои подачи и не особо рисковали на подачах конкурента. В итоге поединок докатился до логичного титула для Рублева, который стал для нашего игрока шестым в карьере, четвертым в сезоне и вторым после пандемийного перерыва.

— По уровню игры достойны победы в Санкт-Петербурге были двое: Рублев и Шаповалов, — отметил в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России Борис Собкин. — Фактически они разыграли между собой победу в полуфинале. У них разные стили, но оба по-своему играли очень качественно. Если говорить в целом, то Андрей проводит удачный год. Дай бог, чтобы и дальше у него всё складывалось также хорошо. При этом есть масса вещей, в которых он способен добавить. Поэтому восьмое место в рейтинге — это совсем не его предел.

На очереди Вена и Париж

19 октября Андрей поднимется на восьмое место в рейтинге ATP, обойдя итальянца Матео Берретини и аргентинца Диего Шварцмана. Напомним, что в итоговом турнире АТР на финише сезона обычно участвует первая восьмерка теннисистов. Так что если конкуренты в ближайшие недели не совершат каких-то подвигов, а Рублев не провалится, то он почти наверняка дебютирует в компании сильнейших в Лондоне. В ближайшую неделю Андрей планирует немного перевести дух в России, а затем — сыграть на турнире в Вене и на «Мастерсе» в Париже. Если его нынешняя форма не пойдет на спад, то мы еще услышим о его успехах в текущем году.

— Цель попадания на итоговый турнир практически выполнена, — продолжил Борис Собкин. — Да, еще много очков будет разыгрываться, но не забывайте, что не будет играть Роджере Федерер, с высокой вероятностью от поездки в Лондон откажется Надаль. Плюс Рублев еще будет играть в Вене и Париже. Думаю, шансы у него очень высоки.

Схожего мнения придерживается тренер сборной России Игорь Куницын.

— Я считаю, если бы не пандемия COVID-19, то Андрей отобрался бы на итоговый турнир ATP досрочно, — рассказал «Известиям» специалист. — В отсутствии травм и других форс-мажоров. Он выиграл два турнира в начале года, потом случился карантин, в его концовке он взял все возможные показательные турниры, на US Open дошел до четвертьфинала, где Даниил Медведев остановил его с большим трудом. Сразу после Нью-Йорка выиграл Гамбург на грунте, затем удачно выступил на «Ролан Гаррос», а сейчас и победил в Санкт-Петербурге. Очень добавил в стабильности, просто красавец.

Другой вопрос, как долго удастся Рублеву держаться на нынешнем уровне. У молодых игроков в начале взрослой карьеры порой случается взлет, который оказывается чуть ли не самым успешным отрезком в теннисной жизни. Поэтому Андрею важно сейчас не надорваться, не поймать звездную болезнь и не решить, что всё самое сложное позади. Перед глазами у него должны быть примеры Карена Хачанова, который провел великолепную концовку сезона-2018, и Даниила Медведева, который блистал в августе-сентябре прошлого года. И Карен, и Даниил после своих взлетов столкнулись с серией неудач и теперь только пытаются вернуться на прежний уровень. Хотя болельщикам Рублева явно хотелось бы, чтобы путь их кумира к вершинам был менее тернистым.