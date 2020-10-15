Медведева охота: как первая ракетка России защищает свой титул

Даниил Медведев начал защиту титула на St. Petersburg Open с волевой победы над французским ветераном Ришаром Гаске. Он неуверенно начал матч, но потом разыгрался и буквально разорвал соперника в третьем сете подачами навылет. На счету Даниила — 22 эйса и победа со счетом 3:6, 6:3, 6:0. Во втором круге нашего лучшего теннисиста ждет Райли Опелка из США. На этом этапе турнира в Северной столице сыграют еще пятеро россиян, в том числе Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Недолгое затмение

Начало матча против Гаске вышло обескураживающим. Медведев внезапно провалился в середине первого сета и уступил партию. При этом француз не показывал ничего сверхъестественного и пользовался исключительно ошибками соперника. К счастью, затмение длилось недолго — уже в четвертом гейме второго сета россиянин сделал брейк, и дальше игра шла, по сути, в одну калитку. То ли у Ришара закончились силы, то ли его нынешний уровень не позволяет на равных биться с шестой ракеткой мира больше сета. В общем, если во второй партии француз еще изображал сопротивление, то в третьей сдался окончательно. В решающем сете Медведев просто штамповал эйсы — выглядело красиво, но вряд ли свидетельствовало о выдающейся форме нашего теннисиста.

— В первом сете у меня были небольшие ауты, один неудачный гейм на подаче. Но потом я смог наладить игру, сделал брейки. Рад, что сумел победить и сыграть надежнее в двух последующих сетах. Поддержка трибун была просто сумасшедшая. Это очень помогло собраться во втором и третьем сетах, — заявил Медведев после матча первого круга.

Во втором круге Даниилу предстоит переэкзаменовка с более упертым соперником. Американец Райли Опелка хоть и проиграл в нынешнем сезоне на турнирах «Большого шлема» три матча из трех, всё же является крепким орешком. Это высоченный парень ростом в 214 см из топ-50 мирового рейтинга — вот уж кого эйсами точно не удивить. Для победы над ним Медведеву нужна предельная мобилизация сил.

— У Опелки очень хорошая подача, все будет зависеть от того, как Даниил будет принимать её, — отметил «Известиям» известный российский теннисист Андрей Чесноков. — Это будет непростой матч, я думаю, что физически Опелка солиднее, чем Гаске. Медведеву нужны такие матчи, когда идет борьба, в них нервы закаляются. А если говорить про матч с Гаске, то я был уверен в победе россиянина. Первый сет француз был свежий, смотрелся здорово, а Даниил еще не вошел в игру и проиграл. А потом Ришар просто устал, не выдержал физически, задохнулся, когда пошли длинные розыгрыши, еле шевелился.

Из семи россиян, стартовавших в Санкт-Петербурге, по итогам первого круга выбыл из борьбы только Павел Котов. 21-летний квалифаер поводил свой дебютный матч в основной сетке турнира ATP и уступил в трех сетах восходящей звезде французского тенниса Уго Умберу. Остальные россияне успешно преодолели стартовый барьер. Карен Хачанов и Андрей Рублев, к которым, как и к Медведеву, приковано повышенное внимание, пока выглядят очень уверенно. Во всяком случае, в своих первых поединках они не отдали ни сета.

Новые испытания Рублева

Некоторая тревога перед стартом St. Petersburg Open была за Андрея Рублева, который выступал на второй неделе «Ролан Гаррос», и мог не отойти от баталий на грунте ни эмоционально, ни технически. Но, судя по всему, проблем с теннисной акклиматизацией у самого младшего игрока из «русской тройки» сейчас нет. Рублев прошел добротного канадца Вашека Поспишила (6:2, 6:4) и в четверг 15 октября сразится за путевку в четвертьфинал с Уго Умбером, своим ровесником и обидчиком Котова. Умбер сейчас является третьей ракеткой Франции и на недавнем турнире в Гамбурге огорчил Даниила Медведева. Правда, на «Ролан Гаррос» Уго провалился, уступив в первом же круге. Но всё равно это серьезный соперник, намного сильнее и разнообразнее Поспишила.

Немного легче сетка у Карена Хачанова. В первом круге его заставил побегать малоизвестный австралиец Джеймс Дакворт. Но разница в классе была слишком очевидна, чтобы доставить третьей ракетке России существенные проблемы (6:4, 6:4). Стоит отметить, что сегодня Хачанов и Рублев уступили в парном разряде Райли Опелка и Александру Бублику в третьем сете — 9:11.

— Динамика игры в паре не такая же, как в одиночке. Я думаю, для Рублева и Хачанова это была хорошая разминка перед их матчами, так что всё будет нормально, — заключил Андрей Чесноков.

В четверг во втором раунде Карен сыграет с соотечественником Асланом Карацевым — одним из самых интригующих участников St. Petersburg Open. Аслану уже 27 лет, но до нынешнего сезона о нем вряд ли кто слышал, кроме теннисных специалистов. Последние четыре года он не проходил даже во вторую сотню рейтинга, но в августе выиграл хорошие турниры в Праге и Остраве, и его дела резко пошли в гору.

Сейчас Карацев — 117-й в мире и четвертый в России. В Питере он уже отправил домой американца Тенниса Сандгрена и вполне способен приготовить неприятный сюрприз для Хачанова. Конечно, на стороне Карена огромный опыт матчей на топ-уровне и его убойная подача. Однако Хачанов проводит не самый удачный сезон, и не факт, что относительно неплохая игра в Париже вывела его форму на новый уровень. Во всяком случае, по матчу с Даквортом этого не скажешь. В общем, единственное русское дерби второго раунде St. Petersburg Open тоже может подарить нам качественный и конкурентный теннис.