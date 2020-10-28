Главы МИД России и Франции обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом в среду, 28 октября, сообщается на сайте российского МИДа.

«В ходе беседы министры <…> выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности. Подчеркивалась безальтернативность дипломатического решения конфликта», — говорится в заявлении.

Главы ведомств особо отметили важность проявления конфликтующими сторонами политической воли к прекращению боевых действий.

Несколько дней назад секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонной беседы с российским коллегой Николаем Патрушевым высоко оценил роль Москвы в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута 25 октября в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск), однако вскоре он был нарушен.

В частности, советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян заявил, что третье гуманитарное перемирие между Арменией и Азербайджаном так и не вступило в силу полноценно, бои продолжаются на всех направлениях вокруг Карабаха.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.