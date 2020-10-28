В Карабахе оценили ход третьего перемирия в регионе

Третье гуманитарное перемирие между Арменией и Азербайджаном так и не вступило в силу полноценно, бои продолжаются на всех направлениях вокруг Карабаха, заявил «Известиям» советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян.

«Азербайджан продолжает атаковать наши позиции и пытается прорвать оборону, но безуспешно. В Степанакерте относительно спокойно, 2–3 дня назад были ночные бомбежки, каждый день звучит сигнал тревоги, мы сбили за последние дни несколько беспилотников, но в целом не так напряженно, как было месяц назад», — констатировал политик.

Он также отметил, что не знает сколько еще продлится конфликт, однако подчеркнул, что карабахская армия будет стоять до последнего.

В свою очередь, вице-спикер парламента Армении Ален Симонян рассказал «Известиям», что Ереван не видит никаких изменений в военной обстановке после заключения гуманитарного перемирия с Баку.

«По правде, никакого перемирия нет. <...> Каждый день азербайджанский президент говорит о «возвращении» десятков населенных пунктов, и при этом обвиняет в нарушении перемирия нашу сторону. Это нелепо», — заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полумеры и полумир: с начала эскалации в Карабахе прошел месяц