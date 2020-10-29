В Дальний приход: кто снабжает наркотиками восточные окраины страны

Партию марихуаны весом больше центнера и стоимостью в десятки миллионов рублей удалось изъять из незаконного оборота сотрудникам ФСБ на Дальнем Востоке. В результате операции была разоблачена группировка, снабжавшая запрещенными веществами сразу несколько регионов страны. Подробности — в материале «Известий».

Масштабная операция

Ликвидированная в октябре преступная группировка работала по-крупному — дилерам на местах сбывались оптовые партии смертоносного товара. Во время обысков у наркоторговцев изъято гашишное масло массой более 5,5 кг, 100 кг марихуаны и 10 кг семян дикорастущей конопли.

«По предварительной оценке, объем изъятых запрещенных к обороту наркотических средств составил более 80 тыс. разовых доз, общая стоимость которых превышает 23 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

В Дальний приход Наркотические вещества, изъятые в ходе задержания у межрегиональной преступной группы сотрудниками ФСБ РФ Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Представление об объемах изъятого у наркоторговцев могут дать такие факты: марихуану преступники хранили в 200-литровых мешках для мусора, а гашишное масло — в стеклянных банках из-под консервов. Операция по ликвидации банды была масштабной, задержания прошли по нескольким адресам, а одного из подозреваемых пришлось останавливать прямо за рулем автомобиля.

Благовещенский городской суд 28 октября арестовал по этому делу пятерых жителей Хабаровского края и одного амурчанина, лидерам группировки грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Следствие ведет подразделение УФСБ по Амурской области.

Стоит отметить, что это одна из самых больших партий, изъятых за последние годы в ДФО. Предыдущий рекорд был поставлен в сентябре, когда правоохранительные органы пресекли поставку 106 кг марихуаны в Еврейскую автономную область.

Трава у дома

В дальневосточных регионах, несмотря на близость производителей «синтетики» (в первую очередь китайских нарколабораторий), довольно велик спрос на опиаты и каннабиноиды. Например, в Хабаровском крае из общего числа зарегистрированных больных 49,8% — опиатные наркоманы, а 27,7% — зависимые вследствие употребления каннабиноидов, говорится в докладе о ситуации с наркопотреблением в этом субъекте РФ. В Приморском крае ситуация похожая: 40% наркоманов зависимы от производных опия, почти 35% — потребляют каннабиноиды; каждый пятый имеет зависимость сразу от нескольких видов наркотиков.

На протяжении последнего десятилетия наблюдалась тенденция к увеличению потребления синтетических запрещенных веществ, но в последние годы вектор меняется — спрос вновь ориентирован на опиаты и наркотики растительного происхождения. На Дальнем Востоке исторически широко распространено производство наркотиков из местной дикорастущей, так называемой маньчжурской конопли.

Дальний приход Наркотические вещества, изъятые в ходе задержания у межрегиональной преступной группы сотрудниками ФСБ РФ Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Бороться с ее посевами пытались еще в середине прошлого десятилетия. Для поиска угодий применяли даже фотосъемку из космоса. Исследования ФГУП «Госземкадастрсъемка», проведенные в 2004 году, говорили о том, что засоренность земель этой культурой в Амурской области составляла 16,6% от всех обследованных земель, в ЕАО — 10%, в Приморском крае — 18,6%, в Якутии — 11,8%, в Хабаровском крае — 3,6%. Многих местных жителей на криминальный промысел толкало сложное материальное положение. За последующие годы были приняты радикальные меры по искоренению этой практики.

Марихуану ввозят на территорию Дальнего Востока также из-за границы, пояснил источник «Известий» в правоохранительных органах.

— Речь идет в первую очередь о Казахстане — территория бывшей республики СССР на протяжении последних трех десятилетий активно используется наркокартелями для производства каннабиноидов. Кроме того, страна лежит на пути героинового трафика, — говорит специалист.

Традиционный героиновый путь из Казахстана на Дальний Восток проходит через Омск. Там годами работает одна и та же схема — груз перебрасывают в Россию автотранспортом, в Омске он фасуется и продолжает свой путь в Хабаровск (впрочем, возможны и альтернативные варианты).

Зелье из-за бугра

Однако не только страны бывшего СССР «кормят» российский Дальний Восток запрещенными веществами, утверждает офицер антинаркотического подразделения. Подтверждают это и доклады региональных антинаркотических комиссий и исследований управления ООН по наркотикам и преступности.

В докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (International Narcotics Control Board) сообщается, что в Восточной и Юго-Восточной Азии помимо стабильного прироста объема производства «синтетики» увеличиваются объемы производства каннабиса. Кроме того, в некоторых странах Восточной и Юго-Восточной Азии было разрешено медицинское употребление марихуаны. «В регионе, который в своей политике контроля над наркотиками традиционно делал ставку на сдерживание с помощью сурового уголовного наказания и принудительного лечения, некоторые страны пересматривают свою наркополитику, вводя пропорциональные меры наказания за незначительные преступления, связанные с наркотиками, и применяя к решению проблемы наркопотребления подход, ориентированный на охрану здоровья людей», — говорится в документе.

В Дальний приход Фото: Global Look Press/Nir Alon

Что касается синтетических наркотиков, то в докладе отмечена тенденция переноса подпольных нарколабораторий с территории Китая в другие страны региона, в частности в Мьянму. В первую очередь речь идет о метамфетамине, но на севере этой страны также сосредоточено производство героина .

По словам источника «Известий», пока рано говорить даже о частичной замене афганского героина азиатским. Тем не менее российский Дальний Восток может представлять интерес для владельцев преступного бизнеса в Юго-Восточной Азии, учитывая новый всплеск интереса к опиатам среди наркопотребителей. Тревожные сигналы поступают по оперативным каналам и из-за океана.

— Нам известно, что наркодилеры Южной Америки на месте кокаиновых плантаций уже давно экспериментируют с возделыванием опийного мака, — пояснил источник «Известий».

Молчи, груз, молчи

Но не всегда наркосбытчики выбирают самый очевидный и короткий путь. Главное в их нелегком и рисковом промысле — конспирация. Значительная доля наркотрафика проходит через почтовые отправления, в том числе из стран Евросоюза и США. Например, существенную партию гашиша получил житель Приморского края почтой из Германии . Зелье весом больше 250 г студент одного из вузов Владивостока заказал через интернет, но не учел, что груз будет проходить через таможню, где и был задержан. Обвиняемый пытался подкупить таможенников, но заработал себе лишь дополнительную статью УК РФ («Дача взятки»).

Дальний приход Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В октябре сотрудники Дальневосточного таможенного управления отчитались об изъятии бандероли с экстази из Нидерландов, прибывшей в Комсомольск-на-Амуре. Их коллеги с Сахалинской таможни перехватили груз из США — под видом чая, специй и бакалеи 46-летний житель Южно-Сахалинска пытался получить мефедрон.