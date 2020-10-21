Последний звонок: к борьбе с наркоманией подключили телефоны доверия

В России начался второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». С 19 по 30 октября граждане могут анонимно позвонить по телефонам доверия (в каждом регионе номер свой) либо просто набрать всем известный номер «02» (для мобильных «102») и сообщить о фактах употребления или сбыта наркотиков. Подробности — в материале «Известий».

Люди бдительны

Первый этап акции в этом году прошел с 18 по 27 марта и принес достаточно убедительные результаты. В Калужской области, например, было зарегистрировано 40 обращений по поводу незаконного оборота наркотиков. В ходе проверки сообщений граждан сотрудниками полиции было выявлено 27 преступлений, 17 человек были задержаны за покушение на сбыт наркотических веществ.

За весь 2019 год благодаря анонимным звонкам на телефоны доверия по всей России полицейские выявили свыше 5 тыс. преступлений в сфере незаконного производства и сбыта наркотиков (ст. 228.1 УК РФ, наказывается лишением свободы сроком от 4 лет до пожизненного заключения).

Последний звонок2 Раскрытие сотрудниками полиции тайника для хранения наркотических средств Фото: ГУ МВД России

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области, сообщая о старте акции, упомянули, что наркотрафик сейчас по большей части переместился в интернет-пространство. С этим согласен и член Адвокатской палаты Московской области Александр Бойков.

«Как я понимаю из практики, сейчас большинство фактов сбыта наркотиков происходит через интернет, закладки и безналичные платежи. Поэтому сложно изобличить сбытчиков», — высказал мнение адвокат Бойков.

Потребление без назначения

В 2019 году фактов потребления наркотических средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП, карается штрафом до 5 тыс. рублей или арестом до 15 суток) выявили в два раза больше, чем фактов сбыта — более 10 тыс. А всего сотрудники правоохранительных органов изъяли более 700 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Фото: ГУ МВД России

Акция сама по себе не направлена на выявление крупных объемов наркотических средств, подчеркнула адвокат коллегии адвокатов города Москвы «Ваша защита», кандидат юридических наук, бывший замначальника следственного отдела следственного управления следственного департамента ФСКН России Альбина Кромова. Для сравнения она привела пример.

— Во время существования ФСКН (расформирована в 2016 году. — «Известия») изъятие синтетических наркотиков было почти до 500 т разово. Раскрывались такие преступления, когда проглатывали полукилограммовые капсулы с героином и на самолетах перевозили. Это никакой акцией невозможно раскрыть, только по оперативной информации.

В МВД признают: раскрытие фактов сбыта и употребления наркотических веществ — это не главная цель акции. Скорее, так хотят привлечь внимание общественности к проблеме наркомании. И, судя по первым результатам, это удается сделать.

Незащищенные слои населения

Позвонит ли человек по телефону доверия, зависит от его типа личности и ценностей, считает социальный психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальных технологий Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Марина Солдатенкова.

— У каждого среднестатистического человека есть определенный набор ценностей. Есть ценности в области общественного, есть в области личностного. Если будет превалировать область личностного, то [для такого человека] самое главное, чтобы его никто не трогал и чтобы его это не касалось. Пусть это происходит даже у соседей, но самое главное, чтобы они ему не досаждали. А если у человека более активная социальная позиция, связанная с обществом, со здоровым образом жизни, он не побоится сообщить, возможно, станет волонтером, чтобы помогать [наркозависимым], — считает она.

Последний звонок1 Задержание подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств сотрудниками полиции Фото: ГУ МЧС России по Калужской области

По словам Солдатенковой, первая категория людей может бояться сообщать об увиденных случаях, думая, что это каким-то образом их коснется. Но, как ни парадоксально, именно в тех случаях, когда проблема наркомании может действительно вторгается в их жизнь, модель поведения меняется.

— Люди из первой категории могут стать активными, если с их ребенком или родственником что-то произойдет с точки зрения вовлечения или торговли. Но сообщат они не потому что хотят сделать общество более здоровым, не из-за своей гражданской позиции, а потому что это коснулось их ребенка, — объясняет психолог.

Адвокат Кромова свидетельствует, что граждане проявляли активность и раньше. Впрочем, бывшая сотрудница правоохранительных органов не уверена, что такой подход может дать действительно значимый результат.

— У ФСКН существовала горячая линия. Люди ищут какие-то выходы, каналы, чтобы помогли, сообщают. Но это не настолько эффективно, потому что нет столько сил у правоохранительных органов, чтобы всё это пресечь. Очень масштабная, большая проблема наркотизации населения, — подчеркнула Кромова.

Помощь, лечение, реабилитация

Все же граждане в силу обстоятельств чаще сигнализируют о фактах употребления, а не сбыта наркотических и психотропных веществ. И, бесспорно, потребителям разнообразной «дури» необходима медицинская помощь.

— Люди нуждаются в помощи и лечении. Нужно не в тюрьму их сажать за то, что курят гашиш или марихуану, а помогать от этого избавиться, — говорит адвокат Кромова, основываясь на своем опыте в рядах борцов с наркобизнесом.

Последний звонок3 В отделении неотложной помощи наркологического диспансера Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

В рамках акции предусмотрена и такая возможность. По отдельным номерам нуждающиеся могут получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. Звонков ждут специалисты областных наркологических диспансеров. В Липецке, например, на вопросы готовы ответить в Кризисном центре помощи женщинам и детям , а в Свердловской области работает филиал «Урал без наркотиков».

Собеседники «Известия» считают, что было бы неплохо расширить сроки действия акции.

— Если мы хотим решить проблему, ее надо решать комплексно, каждый день. Хорошо, что есть такая акция. Скорее всего, мы не поймаем наркодилеров. Но задача профилактики не в этом, — отметила Солдатенкова. По словам психолога, действительно важно, что такие акции помогают сократить число людей, которые впервые пробуют запрещенные вещества.