В МИД России оценили позицию и заявление Германии по ДРСМД

В МИД РФ назвали предвзятой реакцию немецких коллег на заявление президента России Владимира Путина о готовности не разворачивать в европейской части страны ракеты 9М729 на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается в среду, 28 октября, на сайте внешнеполитического ведомства.

Несколько дней назад представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Россия в прошлом уже несколько раз упоминала о таком моратории и в Германии не доверяют подобным заявлениям, передает ТАСС.

«Подобные заявления — типичный пример предвзятой и фактически «рефлекторной» реакции, когда в российские предложения даже не пытаются вникнуть. Это не делает чести представителю германского внешнеполитического ведомства, где, как нам казалось, должны бы понимать, что вопросы международной безопасности требуют вдумчивого анализа, понимания деталей и учета реального положения дел», — говорится в заявлении на сайте МИД России.

В министерстве заверили, что США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в одностороннем порядке и говорить о выходе России из этого соглашения некорректно.

Более того, по утверждению министерства, Российская Федерация сохраняла полную приверженность ДРСМД на протяжении всего срока его действия и до последнего пыталась сохранить действие этого договора.

«Призываем для начала хотя бы внимательно изучить и проанализировать российскую инициативу. Готовы разъяснять наши предложения. По-прежнему открыты к конструктивной работе по минимизации негативных последствий развала ДРСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон. Рассчитываем на проявление ответственности со стороны стран НАТО и, в частности, ФРГ», — отмечается в сообщении МИДа.

Накануне в МИД Франции заявили, что Париж ожидает от Москвы конкретной информации по предложению Путина об отказе размещать ракеты 9М729 при условии встречных предложений со стороны стран НАТО.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.