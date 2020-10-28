Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США продлят СНВ-3 при условии проверки выполнения договора Россией
Мир
Макрон заявил о необходимости доверия в отношениях между РФ и ЕС
Туризм
Ростуризм спрогнозировал снижение выездного турпотока на 80% в 2020 году
Интернет
Московское УФАС признало вину Google в нарушении рекламного законодательства
Общество
Объем тестирования на COVID-19 в Москве вырос почти на 80% за два месяца

В МИД России оценили позицию и заявление Германии по ДРСМД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МИД РФ назвали предвзятой реакцию немецких коллег на заявление президента России Владимира Путина о готовности не разворачивать в европейской части страны ракеты 9М729 на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается в среду, 28 октября, на сайте внешнеполитического ведомства.

Взаимный зачет: зачем РФ предложила НАТО обоюдный отказ от РСМД
По мнению Владимира Путина, выход США из договора — ошибка, которая усиливает риски гонки ракетных вооружений

Несколько дней назад представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Россия в прошлом уже несколько раз упоминала о таком моратории и в Германии не доверяют подобным заявлениям, передает ТАСС.

«Подобные заявления — типичный пример предвзятой и фактически «рефлекторной» реакции, когда в российские предложения даже не пытаются вникнуть. Это не делает чести представителю германского внешнеполитического ведомства, где, как нам казалось, должны бы понимать, что вопросы международной безопасности требуют вдумчивого анализа, понимания деталей и учета реального положения дел», — говорится в заявлении на сайте МИД России.

В министерстве заверили, что США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в одностороннем порядке и говорить о выходе России из этого соглашения некорректно.

Более того, по утверждению министерства, Российская Федерация сохраняла полную приверженность ДРСМД на протяжении всего срока его действия и до последнего пыталась сохранить действие этого договора.

«Призываем для начала хотя бы внимательно изучить и проанализировать российскую инициативу. Готовы разъяснять наши предложения. По-прежнему открыты к конструктивной работе по минимизации негативных последствий развала ДРСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон. Рассчитываем на проявление ответственности со стороны стран НАТО и, в частности, ФРГ», — отмечается в сообщении МИДа.

Накануне в МИД Франции заявили, что Париж ожидает от Москвы конкретной информации по предложению Путина об отказе размещать ракеты 9М729 при условии встречных предложений со стороны стран НАТО.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020