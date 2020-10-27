Париж заявил об ожидании от РФ конкретики по отказу от размещения 9М729
Франция ожидает от России конкретной информации по предложению президента России Владимира Путина об отказе размещать ракеты 9М729 при условии встречных со стороны стран НАТО. Об этом заявили в пресс-службе МИД Франции 27 октября.
«Мы принимаем к сведению предложение, озвученное Россией в рамках столь важного досье, по которому необходимо поддерживать углубленный диалог. Мы всё еще ожидаем подробной информации от российской стороны по этому предложению, чтобы оценить надежность выгод в сфере безопасности, которые оно принесет Франции и ее союзникам», — передает информацию ведомства ТАСС.
Кроме того, в МИД Франции выразили сожаление по поводу прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), напомнив о его роли для безопасности Европы и выразив согласие с «совместным обсуждением условий, позволяющим восстановить стратегическую безопасность в Европе».
Париж повторил призыв к России и США прийти к соглашению о продлении ДСНВ после февраля 2021 года.
ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.
В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.
2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода Вашингтона.
Накануне Владимир Путин подтвердил приверженность России мораторию на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.