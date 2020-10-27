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Париж заявил об ожидании от РФ конкретики по отказу от размещения 9М729

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Франция ожидает от России конкретной информации по предложению президента России Владимира Путина об отказе размещать ракеты 9М729 при условии встречных со стороны стран НАТО. Об этом заявили в пресс-службе МИД Франции 27 октября.

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По мнению Владимира Путина, выход США из договора — ошибка, которая усиливает риски гонки ракетных вооружений

«Мы принимаем к сведению предложение, озвученное Россией в рамках столь важного досье, по которому необходимо поддерживать углубленный диалог. Мы всё еще ожидаем подробной информации от российской стороны по этому предложению, чтобы оценить надежность выгод в сфере безопасности, которые оно принесет Франции и ее союзникам», — передает информацию ведомства ТАСС.

Кроме того, в МИД Франции выразили сожаление по поводу прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), напомнив о его роли для безопасности Европы и выразив согласие с «совместным обсуждением условий, позволяющим восстановить стратегическую безопасность в Европе».

Париж повторил призыв к России и США прийти к соглашению о продлении ДСНВ после февраля 2021 года.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода Вашингтона.

Накануне Владимир Путин подтвердил приверженность России мораторию на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

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