Яблоки станут брендом Брянской области

У Брянской области в скором времени появится еще один бренд — яблоки. Этого не исключил глава региона Александр Богомаз на своей странице в соцсети. Популярность этих фруктов, выращенных в Брянской области, он связал с профессионализмом тех, кто их выращивает, и современными технологиями.

Как пишет онлайн-издание «Брянские новости», площадь первого в регионе яблоневого сада интенсивного типа, который разбили в Клетнянском районе, достигает 210 га. К концу года она увеличится до 360 га. Весь урожай уже раскуплен.

Сад заложили в 2018 году, а до этого специалисты изучали местные почвы и климат, разрабатывали земли. Сейчас здесь выращивают сорта «Айдаред», «Голден Делишес», «Гала», «Гренни Смит», «Ред Чиф», «Фуджи».