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Собянин сообщил об уменьшении числа заболевших COVID-19 школьников
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Собянин сообщил об уменьшении числа заболевших COVID-19 школьников

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Доля заболевших COVID-19 среди учащихся в Москве уменьшилась в два раза, что свидетельствует о своевременном введении дистанционного обучения, сообщил 28 октября столичный мэр Сергей Собянин.

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«Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации. <...> Надо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников», — отметил он.

В связи с этим мэр распорядился продлить до 8 ноября дистанционное обучение у школьников 6–11-х классов, а также продлить запрет на работу городских учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, подведомственных московскому правительству, до 29 ноября.

Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, добавил мэр.

С 5 по 18 октября столичные школьники находились на каникулах, которые им продлили с одной недели до двух. На это время льготный проезд для учеников был приостановлен. Это помогло сдержать рост заболеваемости COVID-19 — доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

Накануне Минпросвещения России сообщило о сокращении закрытых на карантин из-за коронавируса школ до 39. Отмечается, что на карантине, таким образом, находится 0,1% школ от общего количества в стране. Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,52% от общего числа.

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