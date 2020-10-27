В Минпросвещения назвали количество ушедших на карантин школ

В России число школ, закрытых на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции, сократилось до 39. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает Telegram-канал Минпросвещения «Большая перемена РФ».

«Всего в 39 школах в 16 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на карантине, таким образом, находится 0,1% школ от общего количества в стране. Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,52% от общего числа.

Накануне сообщалось о 42 школах, ушедших на карантин. За сутки на карантин ушла одна школа, вышли с карантина четыре.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила об отсутствии проблем с организацией образовательного процесса в России.

Также с 5 по 18 октября столичные школьники находились на каникулах, которые по распоряжению Собянина продлили с одной недели до двух. На это время льготный проезд для учеников был приостановлен. Это помогло сдержать рост заболеваемости COVID-19 — доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

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