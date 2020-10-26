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В Минпросвещения сообщили о снижении числа закрытых на карантин школ

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В России число школ, закрытых на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции, сократилось до 42. Об этом свидетельствуют данные инфографики Минпросвещения РФ, опубликованной 26 октября в Telegram-канале министерства «Большая перемена».

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Карантинные меры сохраняются в 42 школах в 17 регионах. В 19 регионах учреждения вышли из карантина.

«Процент ушедших на карантинные мероприятия стабильно снижается — всего лишь 0,11% на сегодняшний день. Будем надеяться, что всё скоро наладится окончательно», — говорится в сообщении ведомства.

20 октября в Минпросвещения сообщали, что из-за распространения коронавирусной инфекции в России на карантин закрыты 126 школ, что составляет 0,32% от общего количества школ в стране.

Также с 5 по 18 октября столичные школьники находились на каникулах, которые по распоряжению Собянина продлили с одной недели до двух. На это время льготный проезд для учеников был приостановлен. Это помогло сдержать рост заболеваемости COVID-19 — доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

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