Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Данные о сотрудниках на удаленке предоставили более 180 тыс. компаний Москвы
Экономика
Курс евро поднялся выше 92 рублей
Общество
Путин поручил направить комиссии в регионы с трудностями в оказании медпомощи
Армия
Минобороны испытало новую российскую противоракету
Мир
Число погибших при обстреле азербайджанского города Барда выросло до 14
Сюжет:

В Центре Гамалеи рассказали об антителах у пожилых после вакцинации от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У пожилых людей антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации будут вырабатываться, но они могут быть менее вируснейтрализующими, чем у молодых. Об этом в среду, 28 октября, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В 10–15% случаев у тяжело переболевших COVID антитела пропадают»
Директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург — о непонятных реакциях на вирус, вакцине и ее применении при иммунодефиците

«У молодых образуются очень хорошо взаимодействующие с вирусом антитела, а у пожилых образуются антитела, но их сродство к вирусу гораздо меньше — в десятки, а то и в сотни раз меньше», — уточнил Гинцбург.

По его словам, у пожилых побочные эффекты от вакцинации будут такими же, как и у испытуемых другого возраста, передает RT.

Ранее в этот же день глава центра рассказал о состоянии добровольцев, которые участвовали в первых клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает НСН.

Гинцбург отметил, что промежуточные итоги испытаний будут подведены в середине ноября и тогда станет понятно, кто получал препарат, а кто плацебо.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020