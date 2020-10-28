В Центре Гамалеи рассказали об антителах у пожилых после вакцинации от COVID-19

У пожилых людей антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации будут вырабатываться, но они могут быть менее вируснейтрализующими, чем у молодых. Об этом в среду, 28 октября, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У молодых образуются очень хорошо взаимодействующие с вирусом антитела, а у пожилых образуются антитела, но их сродство к вирусу гораздо меньше — в десятки, а то и в сотни раз меньше», — уточнил Гинцбург.

По его словам, у пожилых побочные эффекты от вакцинации будут такими же, как и у испытуемых другого возраста, передает RT.

Ранее в этот же день глава центра рассказал о состоянии добровольцев, которые участвовали в первых клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает НСН.

Гинцбург отметил, что промежуточные итоги испытаний будут подведены в середине ноября и тогда станет понятно, кто получал препарат, а кто плацебо.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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