В Центре Гамалеи допустили раскрытие данных об испытаниях «Спутник V»

Разработчик вакцины от COVID-19 «Спутник V» Центр имени Гамалеи может раскрыть данные о том, кто из добровольцев получил вакцину, а кто плацебо, в связи с заражением участников испытания коронавирусом. Об этом 28 октября заявил директор центра Александр Гинцбург.

Он напомнил, что промежуточные итоги испытаний будут подведены в середине ноября и тогда станет понятно, кто получал препарат, а кто плацебо.

«Мы сейчас, соответственно, думаем. Хотелось бы сделать это (получить результаты. — Ред.) пораньше, чтобы представлять, что у нас происходит, хотя если регуляторика не позволит, то вы правы — придется ждать до окончания всей процедуры. Если удастся внести поправку, тогда по мере получения определенной дозы инфицированных в опыте можно будет раскрывать результаты», — передает его слова ТАСС.

Гинцбург добавил, что окончательное слово в этом вопросе остается за Минздравом.

Он пояснил, что заражение коронавирусом среди добровольцев может быть у тех, кто получил плацебо. Также он предположил, что у тех, кто получил вакцину, по тем или иным причинам мог не выработаться иммунитет, например из-за злоупотреблений алкоголем или употреблений каких-то других лекарственных препаратов.

«Для этого такой большой опыт и ставится, для того чтобы понять, какой процент в реальной человеческой популяции у нас с вами не будет защищен в результате вакцинации. Надеюсь, он будет небольшой», — заключил он.

Ранее, в среду, Гинцбург заявил, что некоторые добровольцы, испытывающие вакцину «Спутник V», имеют положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, но они могли получить плацебо.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.