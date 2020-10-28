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США не снизят расходы на оборону при любом исходе выборов

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Специалисты американского военно-промышленного комплекса не прогнозируют снижения расходов на оборону при любом исходе выборов президента США. Эксперты отрасли считают, что Соединенным Штатам нужно догонять вышедших вперед конкурентов в гонке военных технологий. При Трампе бюджет Пентагона вырос с $700 млрд до $730 млрд. Джо Байден в отличие от его товарищей по Демократической партии не обещал сократить военные расходы в случае прихода к власти.

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