США не снизят расходы на оборону при любом исходе выборов

Специалисты американского военно-промышленного комплекса не прогнозируют снижения расходов на оборону при любом исходе выборов президента США. Эксперты отрасли считают, что Соединенным Штатам нужно догонять вышедших вперед конкурентов в гонке военных технологий. При Трампе бюджет Пентагона вырос с $700 млрд до $730 млрд. Джо Байден в отличие от его товарищей по Демократической партии не обещал сократить военные расходы в случае прихода к власти.