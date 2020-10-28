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Минобороны испытало новую российскую противоракету
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Минобороны испытало новую российскую противоракету

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Новая российская противоракета подтвердила заложенные характеристики после проведения серии испытаний. Об этом в среду, 28 октября, заявили в Минобороны России.

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«На полигоне Сары-Шаган (Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — говорится в релизе.

Расчет «выполнил задачу, поразив условную цель с заданной точностью», отметил командир соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергей Грабчук.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики», — уточняется в сообщении.

Ранее в этот день начальник армейской авиации ВКС России Игорь Романов сообщил, что испытания боевых вертолетов Ми-28М (модернизированный Ми-28Н «Ночной охотник»), Ми-38 и Ми-26Т2В идут в соответствии с графиком. Вскоре улучшенные машины с новым оборудованием поступят в Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации.

В начале октября сообщалось, что боевые вертолеты Ми-28НМ смогут запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе из направляющих ракет.

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