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В Минобороны рассказали об испытаниях вертолетов «Ночной охотник»

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Начальник армейской авиации ВКС России Игорь Романов сообщил, что испытания боевых вертолетов Ми-28М (модернизированный Ми-28Н «Ночной охотник»), Ми-38 и Ми-26Т2В идут в соответствии с графиком.

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По его словам, в ближайшее время улучшенные машины с новым оборудованием поступят в Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации.

«Все эти три типа техники в настоящее время проходят испытания в целях повышения боевых возможностей армейской авиации. Программа испытаний идет по графику», — рассказал он в интервью газете «Красная звезда» в среду, 28 октября.

Также Романов отметил, что Минобороны продолжает переоснащение авиационных частей. Так, до конца года ожидается поставка партии улучшенных вертолетов Ка-52 в объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа.

В начале октября сообщалось, что боевые вертолеты Ми-28НМ смогут запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе из направляющих ракет.

Их отличием от использующихся сейчас вооружений является возможность адаптировать количество направляющих для ракет под каждую задачу, а также аппаратура для программирования вооружения.

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