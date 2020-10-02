Вертолеты Ми-28НМ оснастят механизмом для запуска дронов-камикадзе

Боевые вертолеты Ми-28НМ смогут запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе из направляющих ракет.

Это стало возможно благодаря модульному кассетному блоку неуправляемых авиационных ракет (НАР) Б8В10-УВ, который разработал научно-технический центр «Заслон».

Их отличием от использующихся сейчас вооружений является возможность адаптировать количество направляющих для ракет под каждую задачу, а также аппаратура для программирования вооружения.

«Встроенная аппаратура передает информацию от системы управления оружием вертолета на полезную нагрузку, будь то ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини-беспилотники или дроны-камикадзе. Через нее можно, например, накачать энергией батарею в беспилотнике, передать команду на включение, запустить его, и он дальше уже полетит выполнять свою программу», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пятницу, 2 октября.

Отмечается, что изначально модульный блок разрабатывался для Ми-28НМ, при этом применять его смогут все российские боевые вертолеты с системой управления оружием. Впервые блок орудий Б8В10-УВ был представлен на форуме «Армия-2018».

29 сентября гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что в России началось серийное производство модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ. В рамках гособоронзаказа будет поставлено 98 машин до 2027 года.