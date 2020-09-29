В России началось серийное производство вертолетов Ми-28НМ

Началось серийное производство модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ. Об этом сообщил 29 сентября генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Сейчас идет серийное производство. В рамках гособоронзаказа мы поставим 98 машин до 2027 года. Первые две машины уже поставлены в рамках этого контракта в качестве установочной партии. Одна машина подключена к госиспытаниям, а на второй мы испытываем новую несущую систему — новые лопасти, увеличивающие скорость машины», — сказал Богинский в разговоре с ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что опытно-конструкторские работы по модернизированному боевому вертолету Ка-52М будут завершены через два года.

Ранее в этот же день Богинский рассказал, что опытный образец новейшего вертолета для ВМФ России «Минога» появится уже через пять лет.

В конце августа российский ударный вертолет Ми-28НМ обстреляли ракетами с земли в рамках государственных испытаний, пишет «Газета.ру».