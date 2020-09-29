Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Школьников в Москве отправят на каникулы с 5 по 18 октября
Общество
Юрия Башмета госпитализировали с коронавирусом
Армия
В России началось серийное производство вертолетов Ми-28НМ
Авто
КамАЗ опроверг слухи о выпуске преемника модели «Ока»
Экономика
К 2030 году потребуется $2,8 трлн инвестиций в мировой ТЭК

В России началось серийное производство вертолетов Ми-28НМ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Началось серийное производство модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ. Об этом сообщил 29 сентября генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Хитрый винт: создан беспилотный вертолет-тяжеловоз для Арктики
Новый аппарат доставит грузы до 80 кг в экстремальных условиях Крайнего Севера

«Сейчас идет серийное производство. В рамках гособоронзаказа мы поставим 98 машин до 2027 года. Первые две машины уже поставлены в рамках этого контракта в качестве установочной партии. Одна машина подключена к госиспытаниям, а на второй мы испытываем новую несущую систему — новые лопасти, увеличивающие скорость машины», — сказал Богинский в разговоре с ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что опытно-конструкторские работы по модернизированному боевому вертолету Ка-52М будут завершены через два года.

Ранее в этот же день Богинский рассказал, что опытный образец новейшего вертолета для ВМФ России «Минога» появится уже через пять лет.

В конце августа российский ударный вертолет Ми-28НМ обстреляли ракетами с земли в рамках государственных испытаний, пишет «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020