Опытный образец вертолета «Минога» для ВМФ России выпустят в 2025 году

Опытный образец новейшего вертолета для ВМФ России «Минога» будет создан через пять лет. Об этом заявил 29 сентября гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«За пять лет мы сможем создать первый летный образец, который будет готов совершить первое «висение». Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году. Это большой комплекс работ, который «Вертолеты России» ведут в кооперации с другими предприятиями «Ростеха», — сказал Богинский в интервью «РИА Новости».

Контракт на проведение опытно-конструкторской работы по созданию перспективного палубного вертолета «Минога» был подписан Минобороны и холдингом «Вертолеты России» в рамках форума «Армия-2020».

Новый вертолет предназначен «для авиационного обеспечения боевых действий современного ВМФ России на любых театрах военных действий, в том числе высоких широтах» и призван заменить противолодочные машины семейства Ка-27/Ка-29, сообщает «Интерфакс».

Ранее в этот же день стало известно, что испытания опытного образца модернизированного тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В завершатся в 2021 году.

В начале августа в Минпромторге России сообщили, что опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет.