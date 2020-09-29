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Опытный образец вертолета «Минога» для ВМФ России выпустят в 2025 году

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Опытный образец новейшего вертолета для ВМФ России «Минога» будет создан через пять лет. Об этом заявил 29 сентября гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

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«За пять лет мы сможем создать первый летный образец, который будет готов совершить первое «висение». Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году. Это большой комплекс работ, который «Вертолеты России» ведут в кооперации с другими предприятиями «Ростеха», — сказал Богинский в интервью «РИА Новости».

Контракт на проведение опытно-конструкторской работы по созданию перспективного палубного вертолета «Минога» был подписан Минобороны и холдингом «Вертолеты России» в рамках форума «Армия-2020».

Новый вертолет предназначен «для авиационного обеспечения боевых действий современного ВМФ России на любых театрах военных действий, в том числе высоких широтах» и призван заменить противолодочные машины семейства Ка-27/Ка-29, сообщает «Интерфакс».

Ранее в этот же день стало известно, что испытания опытного образца модернизированного тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В завершатся в 2021 году.

В начале августа в Минпромторге России сообщили, что опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет.

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