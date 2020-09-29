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Испытания самого тяжелого вертолета Ми-26Т2В завершатся в 2021 году

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Испытания опытного образца модернизированного тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В завершатся в 2021 году, заявил во вторник, 29 сентября, гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

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«ОКР (Опытно-конструкторская работа — Ред.) по этой машине идет, мы предполагаем получение литеры «О1» в первой половине следующего года», — цитирует его «РИА Новости».

Присвоение литеры «О1» происходит после утверждения конструкторской документации на аппарат.

О начале государственных испытаний самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В корпорацией «Вертолеты России» и Минобороны РФ стало известно 26 декабря.

Ранее Богинский сообщал, что Ми-26Т2В будет поставлен российскому оборонному ведомству в 2021 году.

Модернизированный Ми-26Т2В — тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет, его грузоподъемность составляет 20 т, взлетная масса достигает 56 т. Вертолет оборудован современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В. Это позволяет пилотировать машину в любое время суток с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку.

В состав экипажа входят пять человек. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту от ракетных комплексов ПВО.

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