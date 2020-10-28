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Голикова назвала нестабильной ситуацию с COVID-19 в 18 регионах

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Ситуация с коронавирусом нестабильна в 18 регионах России. Об этом в среду, 28 октября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.

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«В регионах ситуация различается. На конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная. И в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания», — сказала Голикова.

По ее словам, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятность коек составляет более 90%, а в пяти субъектах занято более 95% коечного фонда.

Она добавила, что среднесуточный темп прироста заболеваемости в стране на текущий момент составляет 1%.

Ранее в этот же день директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев предположил, что Россия уже могла выйти на плато по коронавирусу.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 85% заболевших COVID-19 россиян нарушали требования безопасности и меры профилактики.

Кроме того, она отметила, что если Россия не справится с нынешней фазой распространения коронавируса, то могут быть введены новые ограничительные меры.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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