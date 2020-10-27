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В Роспотребнадзоре не исключили новых ограничений из-за коронавируса

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Если Россия не справится с нынешней фазой распространения коронавируса, то могут быть введены новые ограничительные меры. Об этом во вторник, 27 октября, заявила «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях», ― сказала она агентству.

Попова подчеркнула, что в настоящее время нужно не допустить дальнейшего распространения коронавируса, а для этого необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и беречь себя всеми доступными способами.

Ранее в этот день было опубликовано постановление Роспотребнадзора, в котором россиянам предписывается носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

24 октября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — начале весны.

По его словам, обычно от начала подъема заболеваемости ожидается максимальный рост на протяжении 28 дней, то есть двух инкубационных периодов, «поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровел 1 158 940 человек.

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