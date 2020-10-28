В Подмосковье выявили 165 тыс. нарушений масочного режима в транспорте за неделю

Более 165 тыс. нарушений масочного режима выявлено за минувшую неделю в общественном транспорте Московской области. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«При этом более 90% пассажиров надели маску по требованию контролеров», — подчеркнули в ведомстве.

Первый заместитель главы министерства Анна Кротова уточнила, что 90 тыс. нарушений зафиксировано на железнодорожном транспорте, еще 66 тыс. — в автобусах и такси, 8 тыс. — в аэропортах. Всего, по ее словам, за последние семь дней было проверено около 10 млн пассажиров областного транспорта и инфраструктуры.

По данным ведомства, по сравнению с прошлой неделей число нарушений сократилось на 8%. В министерстве это связывают с увеличением количества проверок в транспорте и работой волонтеров. Так, ежедневно соблюдение масочного режима в транспорте региона проверяют свыше 4,5 тыс. контролеров, в том числе 2 тыс. волонтеров.

Ношение масок в общественном транспорте стало обязательным с 12 мая в связи с эпидобстановкой в регионе. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Накануне в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, среди граждан, заболевших COVID-19, 85% не соблюдали требования безопасности — в частности, не использовали средства индивидуальной защиты и не мыли руки. Введение повсеместного масочного режима в стране, по ее мнению, позволит не допустить негативного сценария распространения инфекции.

По состоянию на 28 октября в Московской области выявлено 85 248 случаев коронавируса, скончались 1575 человек, выздоровели — 63 444.

Всего с начала распространения коронавируса в России было выявлено 1 563 976 случаев заболевания COVID-19, скончались 26 935 человек, вылечился — 1 171 301.

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