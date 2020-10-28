Глава ВТБ Костин переболел COVID-19

Глава ВТБ Андрей Костин переболел COVID-19. Об этом он рассказал в среду, 28 октября, агентству Reuters.

«Я переболел (COVID-19. ― Ред.), у меня антител много», ― приводит его цитату ТАСС.

Ранее в этот день стало известно, что коронавирус был обнаружен у мэра Уфы Ульфата Мустафина. По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, COVID-19 у градоначальника проходит тяжело, у него сильно поражены легкие.

Накануне в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России Роспотребнадзор предписал гражданам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление службы также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

По последним данным, в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.

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