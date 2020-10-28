Мэр Уфы заболел COVID-19

Мэр Уфы Ульфат Мустафин заболел COVID-19, у него сильно поражены легкие. Об этом в среду, 28 октября, заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Чтобы не ходили разные слухи, говорю: Ульфат Мансурович действительно болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения легких», ― сказал он в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале «Башкортостан сегодня».

Хабиров отметил, что навещал градоначальника на прошлой неделе. Болезнь мэра не отразилась на работе администрации Уфы, добавил он.

«А что касается Уфы, то она работает. Мы готовимся к зиме, завершаем все программы, которые должны были сделать. Поэтому всё идет в рабочем режиме», — сказал Хабиров.

Накануне было опубликовано постановление Роспотребнадзора, в котором россиянам предписывается носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

По состоянию на 28 октября в Башкирии зафиксирован 10 501 случай заболевания COVID-19, скончался 51 пациент, вылечились 9487 человек.

Всего в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.

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