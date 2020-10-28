Банк России выявил более тысячи нелегальных организаций в 2020 году

Банк России выявил более 1 тыс. нелегально действующих на финансовом рынке организаций за девять месяцев 2020 года. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Уточняется, что было выявлено 140 организаций с признаками финансовых пирамид, 593 «черных кредитора», 196 нелегальных форекс-дилеров.

Материалы о выявленных случаях Банк России передал в правоохранительные органы.

По информации Центробанка, главной тенденцией этого года является деятельность финансовых мошенников в онлайн-пространстве. Так, под видом интернет-проектов из общего числа выявленных действовали 64 финансовые пирамиды.

Организации предлагали вложения в криптовалюту и другие «электронные деньги», токены, псевдоинвестиционные проекты (даже производство защитных масок), использовали для привлечения клиентов «экономические игры» в Сети.

Наибольший рост выявленных случаев нелегальной деятельности пришелся в этом году на лжефорексеров (рост по сравнению с январем—сентябрем 2019 года — около 40%), действующих в интернете, через мессенджеры, Skype, IP-телефонию.

По словам директора департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерия Ляха, новой уловкой псевдофорексеров стало привлечение клиентов с помощью так называемых квизи-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов.

«Люди зачастую охотно участвуют в интерактивных тестах в интернете, а мошенники в процессе общения выясняют электронную почту, телефон потенциального клиента. Таким образом они определяют целевую аудиторию и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии», — сказал он.

Мошенники запугивают и такими «аргументами», как «угроза дефолта частных и государственных компаний», «девальвация национальной валюты», и предлагают гражданам «воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера», отмечает эксперт.

Он напомнил, что, прежде чем регистрироваться на сайте, необходимо ознакомиться с информацией о нем и всегда проверять, легально ли работает организация, есть ли у нее лицензия Банка России. В противном случае высок риск связаться с мошенниками и потерять свои деньги, подчеркнул Валерий Лях.

Ранее, 28 октября, российские банки сообщили об увеличении количества фишинговых атак на электронные адреса своих сотрудников. Эксперты заметили, что в 2020 году всплеск активности по фишингу совпал с волной пандемии коронавируса: число писем от мошенников увеличилось вдвое и спада пока не наблюдается.

20 октября эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали россиянам рекомендации, как избежать мошеннических манипуляций в период пандемии коронавируса.