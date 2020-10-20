Роскачество перечислило популярные способы обмана россиян в пандемию

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали россиянам рекомендации, как избежать мошеннических манипуляций в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании организации, опубликованном 20 сентября.

В период распространения коронавирусной инфекции популярность приобрели несколько мошеннических схем. Одна из самых распространенных заключается в том, что злоумышленник предлагает гражданину купить справку с подтверждением отсутствия COVID-19. В Роскачестве подчеркнули,ч то такой документ не имеет ценности.

«Тем не менее, доказать отсутствие у себя коронавируса вы должны, например, если вы только что вернулись из заграницы, поэтому спрос на такую услугу, конечно же, большой», — отмечают в организации.

Другой вид мошеннических манипуляций связан с платформой видеозвонков Zoom. Якобы от имени сервиса пользователи получают так называемые «письма счастья», где говорится о возможности получить денежную компенсацию за связанные с пандемией неудобства. Кроме того, с начала этого года в Сети появилось больше 15 тыс. доменов, содержащих название Zoom. На них мошенники размещают фишинговые страницы, чтобы похищать персональные данные пользователей, например логины и пароли.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые антифишинговые правила: не переходить по подозрительным ссылкам в письмах или СМС-сообщениях; внимательно проверять адреса сайтов, на которых собираетесь ввести свои данные или тем более оплатить что-либо; проверять информацию в официальных источниках; с осторожностью относиться к любым «очень выгодным» предложениям», — порекомендовал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

17 октября стало известно, что свыше 86% россиян когда-либо попадали под атаки кибермошенников. Об этом свидетельствует опрос компании «Антифишинг». 18% столкнувшихся с аферистами понесли финансовые потери. Чаще всего сетевые мошенники шлют потенциальным жертвам так называемые фишинговые письма на электронную почту с просьбой о предоплате товара или услуги. Столь же распространены звонки якобы из службы безопасности банка или от лица попавших в беду знакомых. В последнее время аферисты всё чаще заманивают граждан предложениями получить компенсации из-за пандемии COVID-19.