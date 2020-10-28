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Российские банки сообщили о росте кибератак

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Количество фишинговых атак на электронные адреса сотрудников российских банков в последнее время выросло, сообщает в среду, 28 октября, «РИА Новости» со ссылкой на кредитные организации.

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«Исходя из статистики почтовых инцидентов информационной безопасности, число фишинговых атак на сотрудников банка изменилось в большую сторону. Это связано с общими тенденциями в мире информационных технологий», — сказал директор департамента информационной безопасности банка «ФК Открытие» Илья Сулоев.

При этом он отметил, что нельзя однозначно сказать, является ли причиной кибератак распространение коронавирусной инфекции.

В Росбанке также зафиксировали рост фишинговых атак на саму финансовую организацию и ее клиентов. По словам директора департамента информационной безопасности банка Михаила Иванова, количество кибератак на тему COVID-19 увеличится в случае внедрения в стране жестких ограничительных мер.

В свою очередь, управляющий директор «Абсолют банка» Олег Кусеров обратил внимание, что в 2020 году всплеск активности по фишингу совпал с волной пандемии коронавируса: число писем от мошенников увеличилось вдвое, и спада пока не наблюдается.

20 октября эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали россиянам рекомендации, как избежать мошеннических манипуляций в период пандемии коронавируса.

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