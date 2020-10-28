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Около 92 тыс. тестов на COVID-19 ежедневно проводят в Москве

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Примерно 92 тыс. тестов на коронавирус проводят в Москве каждый день. Об этом в среду, 28 октября, в ходе онлайн-заседания Мосгордумы сообщила главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

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«Многие узнают, что они больны, только когда идет тестирование. Объем тестирования в городе абсолютно беспрецедентный. Если летом мы проводили где-то в среднем 45–50 тыс. тестов в день, то за последние три недели это количество удвоилось, и количество проводимых тестов в Москве колеблется до 100 тыс., это где-то 85–92 тыс. ежедневно», — сказала Андреева.

Ранее в этот день Андреева заявила, что бизнес в Москве не будет закрываться, а Роспотребнадзор станет проводить точечные проверки.

27 октября Роспотребнадзор опубликовал постановление, в котором рекомендовал главам регионов запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время, а именно с 23:00 до 6:00.

10 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 служба усилила контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности жителями Москвы. В связи с этим служба организовала рейдовые проверки, которые прошли в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах.

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