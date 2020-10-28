Роспотребнадзор исключил тотальное закрытие бизнеса в Москве из-за COVID-19

Бизнес в Москве не будет закрываться, а Роспотребнадзор будет проводить точечные проверки. Об этом 28 октября в ходе заседания Мосгордумы заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

«Вся наша работа приводит к тому, что было принято решение, что бизнес тотально закрываться не будет. Только точечные надзорные мероприятия будут выявлять нарушителей, которые не соблюдают несложные требования», — сказала она.

Андреева отметила, что Роспотребнадзор вынужден приостанавливать работу различных объектов незамедлительно и в течение суток направлять материалы в суд «для рассмотрения закрытия и рисков, которые несут эти объекты».

27 октября Роспотребнадзор опубликовал постановление, в котором рекомендовал главам регионов запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время, а именно с 23:00 до 6:00.

23 октября столичное управление Роспотребнадзора закрыло две частные школы на востоке Москвы из-за нарушений требований, связанных с противодействием распространению коронавируса.

21 октября Роспотребнадзор закрыл частный медцентр «Клинический госпиталь на Яузе», расположенный в центре Москвы, из-за многочисленных нарушений мер профилактики коронавируса.

10 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 служба усилила контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности жителями Москвы. В связи с этим служба организовала рейдовые проверки, которые прошли в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах.

В рамках мониторинга было проверено 12 объектов торговли, из них в семи объектах были обнаружены нарушения — в шести магазинах «Пятерочка» и «Ашане». Лидером по количеству нарушений стала «Пятерочка» на Озерной улице.

Помимо этого нарушения санитарно-эпидемиологических требований были установлены при проверке Театра Луны на Малой Ордынке, в Театре имени Моссовета, торговых центрах «Столица» и «Солнечный» (ЗАО) и в Московском цирке на Цветном бульваре.